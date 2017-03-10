В британском правительстве рассказали о новом референдуме в Шотландии

Новый референдум о независимости Шотландии может пройти уже следующей осенью. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники в британском правительстве.

По информации издания, кабинет министров Соединенного Королевства ожидает, что первый министр Шотландии Никола Стерджен потребует провести референдум не позднее осени 2018 года, но правительство намерено максимально затянуть процесс и устроить плебисцит уже после того, как Британия выйдет из Евросоюза.

Материалы по теме Союз нерушимый Шотландцы сказали «нет» независимости

«Похоже, этого не избежать, — цитирует газета слова одного из министров, пожелавшего остаться анонимным. — Не думаю, что у нас есть шанс этому помешать». Другой источник уточнил, что основные дискуссии идут сейчас о том, когда именно пройдет референдум. При этом источник, близкий к правительству Шотландии, заявил, что Стерджен еще не определилась с тем, стоит ли вообще снова выносить вопрос на голосование.

Предыдущий плебисцит о независимости прошел в Шотландии 18 сентября 2014 года. Тогда порядка 55 процентов участников голосования высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства. В последующие годы опросы показывали устойчивый рост сторонников единого государства. Однако после того, как 23 июня в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода королевства из Евросоюза, победу на котором одержали сторонники Brexit (сокращенно от British exit), ситуация изменилась. По последним опросам, в Шотландии примерно равное число сторонников и противников независимости.