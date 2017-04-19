Тереза Мэй рассказала о преимуществах досрочных выборов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснила, по каким причинам она приняла решение о проведении парламентских досрочных выборов в стране. Об этом сообщает Reuters.

«Если вы заглянете в календарь, то обнаружите, что как раз тогда, когда бы мы подошли к самой важной части переговоров по Brexit, к их завершению, нам пришлось бы отвлечься на предвыборную гонку внутри страны», — заявила Мэй.

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Всеобщие парламентские выборы в Великобритании должны были состояться в 2020 году, в то время как Соединенное Королевство планировало покинуть Европейский союз в марте 2019 года. В случае проведения досрочных выборов следующее голосование состоится лишь в 2022 году. Как отмечает агентство, это развяжет руки Мэй и позволит ей вести переговоры о Brexit более продуктивно.

Законопроект о проведении выборов будет внесен в парламент Великобритании в среду, 19 апреля.

28 марта 2017-го британский премьер подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года — тогда Brexit поддержали более половины проголосовавших.