В Кремле рассказали об отсутствии особого интереса к выборам в Великобритании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают нужным уделять повышенное внимание досрочным парламентским выборам в Великобритании. Его слова во вторник, 18 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Какого-то особого интереса нет. Обычное, скажем так, отслеживание международной ситуации. Это не наше дело», — сказал Песков.

Ранее в этот день глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с депутатами бундестага подчеркнул, что Москва не вмешивается в электоральные процессы других стран.

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18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. Они состоятся 8 июня.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября этого года. Кандидатом на пост главы правительства от блока Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) является Ангела Меркель.

В Кремле не раз подчеркивалось, что Москва не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других стран, тем более в электоральные процессы. В то же время в США неоднократно звучали обвинения в адрес России, которая якобы помогала республиканцу Дональду Трампу победить на выборах.