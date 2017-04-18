Косачев успокоил немецких депутатов перед выборами

Москва не вмешивается в электоральные процессы других стран, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с депутатами бундестага от фракции Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 18 апреля.

«России пытаются приписывать стратегию и тактику вмешательства в зарубежные выборы, это не наша политика», — сказал сенатор в ходе встречи, прошедшей в Совфеде. Он подчеркнул, что у Москвы нет таких возможностей.

Косачев призвал немецких коллег заранее пойти на диалог с российской стороной, если у них возникнут подозрения. «Не знаю, в какой степени будет разыгрываться российская карта на этих выборах. Мы наблюдали, как ее пытались разыграть на выборах в США», — добавил он.

Материалы по теме Всем командует Кремль Лучшие журналисты мира демонизируют Россию, но списывают у русских коллег

14 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения в причастности Москвы к кибератакам на штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, заявил, что подобные претензии чаще всего строятся на принципе «Россия должна быть виноватой во всем».

Российским властям также предъявляли обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, прошедшие в ноябре прошлого года. Москва последовательно их отвергает.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября этого года. Кандидатом на пост главы правительства от блока ХДС/ХСС является Ангела Меркель. В случае победы она станет канцлером ФРГ четвертый раз подряд.

