Матвиенко отвергла версии о вмешательстве Москвы во французские выборы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что информация о попытках России повлиять на выборы президента Франции не может соответствовать действительности. Ее слова приводит ТАСС во вторник, 28 февраля.

«Это абсурд», — сказала глава Совфеда на встрече с парламентской делегацией Франции.

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По словам Матвиенко, в последнее время «распространяются страшилки, что Россия хочет повлиять на выборы в Германии и во Франции». По ее мнению, подобные слухи нельзя «воспринимать без юмора».

20 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро допустил, что Москва причастна к кибератакам на сайт кандидата в президенты страны, бывшего министра экономики страны Эммануэля Макрона. До него генеральный секретарь движения «На марше» Ришар Ферран заявил, что сайт предвыборного штаба Макрона подвергается «сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории России».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков эту информацию опроверг, подчеркнув, что Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других стран, тем более в электоральные процессы.

Макрон является кандидатом в президенты страны от созданного им же центристского движения «Вперед!». Согласно данным опросов общественного мнения, он выходит во второй тур выборов вместе с кандидатом от «Национального фронта» Марин Ле Пен. Первый раунд голосования состоится 23 апреля, второй — 7 мая.