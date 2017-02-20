Глава МИД Франции назвал неприемлемыми кибератаки со стороны России

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро назвал неприемлемыми кибератаки со стороны России на сайт кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

По словам Эро, в ходе французской президентской кампании Россия отдает предпочтение кандидатам Марин Ле Пен и Франсуа Фийону. При этом занимающий проевропейские позиции Макрон становится объектом кибератак, утверждает глава МИД.

«Такая форма вмешательства в демократический процесс во Франции является неприемлемым, я ее отвергаю. Именно Россия всегда первой напоминает всем, что невмешательство во внутренние дела является принципом международной жизни», — заявил Эро.

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14 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других стран, тем более в электоральные процессы. Таким образом он прокомментировал заявления о том, что сайт предвыборного штаба Макрона подвергается «сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории России».

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон является кандидатом в президенты страны от созданного им же центристского движения «Вперед!». Согласно данным опросов общественного мнения, он выходит во второй тур выборов вместе с кандидатом от «Национального фронта» Марин Ле Пен. Первый раунд голосования состоится 23 апреля, второй — 7 мая.