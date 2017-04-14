Кремль нашел русофобов в штабе Макрона

В Кремле сомневаются в том, что обвинения в причастности России к кибератакам на избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подкреплены доказательствами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 14 апреля, передает РИА Новости.

«Я убежден, что члены избирательного штаба Макрона не смогут сформулировать, если их спросить, на чем основываются эти обвинения», — сказал официальный представитель Кремля. Он отметил, что в подобных случаях оппоненты чаще всего руководствуются принципом «Россия должна быть виноватой во всем».

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«Это непрофессионально, это недружелюбно по отношению к России, это русофобски», — подчеркнул Песков. Он добавил, что Москва может только последовательно указывать на отсутствие доказательств и бесперспективность подобных обвинений.

3 апреля RNS со ссылкой на французский Le Journal du Dimanche сообщал, что партия Эммануэля Макрона «Вперед» отмечает снижение числа «фейковых новостей» о кандидате, в распространении которых она обвиняла российских и украинских хакеров.

В середине февраля соратник Макрона, генеральный секретарь движения «Вперед» Ришар Ферран заявил, что их предвыборный штаб подвергается тысячам кибератак с российской территории. Он также заявлял, что российские издания каждый день публикуют «фейковые новости» об их движении. В Кремле тогда заявили, что Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других государств, тем более выборы.

Президентские выборы во Франции состоятся 23 апреля и 7 мая. Помимо Макрона, основными кандидатами на главный государственный пост страны считаются Франсуа Фийон от партии «Республиканцы» и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.