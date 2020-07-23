Кремль отреагировал на британский доклад о вмешательстве России в выборы

Британский парламентский доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в электоральные кампании разных стран полностью оправдал негативные ожидания. Так на документ отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 23 июля.

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Официальный представитель Кремля добавил, что не нашел ничего нового в докладе британских депутатов о деятельности России.

Доклад комитета парламента Великобритании по разведке и безопасности был опубликован 21 июля. Расследование длилось год. Доклад был готов еще в марте 2019-го, но правительство несколько раз переносило его публикацию. При этом часть документа засекречена. В частности, авторы называют Великобританию одной из главных целей разведки России на Западе. Среди прочего, российская сторона обвиняется в попытке оказать влияние на референдум 2014 года по вопросу о независимости Шотландии.

Официальный представить МИД России Мария Захарова назвала документ русофобией в фейковой огранке. Она подчеркнула, что после публикации доклада «сенсации не случилось».