США не смогли придумать новых кандидатов из России для введения санкций

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что в администрации президента не могут больше назвать кандидатов из России, которых стоит наказать за причастность ко вмешательству в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что Вашингтон продолжает делать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности. Временный глава ведомства подчеркнул, что Москва продолжала свои попытки влияния и после окончания выборов. При этом Вулф думает, что список виновных лиц за манипуляции с выборным процессом, скорее всего, исчерпан.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что его стране нужно уже сейчас признать попытки манипуляций извне на президентских выборах 2020 года. Прокурор призвал заранее исходить из того, что Россия заинтересована во вмешательстве в выборы.

Текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года был опубликован в апреле 2019 года. Его авторы пришли к выводу, что Москва оказывала влияние на их проведение, хотя и отрицает это, однако сговор американского президента Дональда Трампа с Россией подтвержден не был.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru