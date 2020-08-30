Трампа обвинили в попытках утаить помощь Путина

Президент США Дональд Трамп отменил брифинги разведки для Конгресса в попытке скрыть информацию о своих связях с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, передает РИА Новости.

По его словам, действующий глава государства надеется, что президент России Владимир Путин поможет ему переизбраться на еще один срок. Байден уверен, что Путин скроет ужасные провалы Трампа по выведению США из многочисленных кризисов.

Демократ также подчеркнул, что Трамп не хотел бы, чтобы американский народ узнал о предпринимаемых Путиным шагах ради переизбрания действующего главы государства. Он добавил, что политика Трампа — это большой подарок для Кремля.

Байден отметил, что с подачи президента в американские выборы теперь пытается вмешаться еще и Китай.

Решение о прекращении проведения брифингов директора национальной разведки США по вопросу безопасности ноябрьских выборов президента и вмешательству в них Трамп объяснил тем, что некоторые парламентарии передали прессе секретную информацию с подобных встреч.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявили, что Россия активно вмешивается в президентские выборы в США. Согласно их заявлению, администрация президента США и лично Дональд Трамп намеренно создают ложное впечатление об эквивалентности интересов нескольких стран в американских выборах и политике. В то же время демократы уверены, что только Россия активно вмешивается в этот процесс.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.