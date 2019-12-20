В США рассказали о личном влиянии Путина на Трампа по теме Украины

Бывший сотрудник Белого дома рассказал The Washington Post, что президент России Владимир Путин лично убедил американского коллегу Дональда Трампа в том, что Украина вмешивалась в выборы в США.

По мнению лидера США, Киев пытался помешать ему победить на выборах. При этом его убежденность в этом резко возросла после встречи с Путиным в Гамбурге на саммите G20 в 2017 году. Некоторые советники главы США считают, что Путин лично смог убедить в этом американского лидера.

«Трамп даже в какой-то момент откровенно заявил, что знает о том, что именно Украина на самом деле виновата, потому что "Путин сказал мне"», — подчеркнул источник газеты. Его слова подтвердили два других сотрудника Белого дома.

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Путин и Трамп впервые встретились летом 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, а затем в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. В июле 2018-го состоялась полноформатная встреча двух лидеров в Хельсинки. В июне 2019 года президенты провели переговоры в ходе саммита G20 в Осаке.

В декабре стало известно, что комитет сената США по разведке не нашел фактических доказательств вмешательства Украины в американские выборы президента 2016 года.

В октябре на Украине возобновили дело о вмешательстве страны в американские выборы президента в интересах кандидата Хиллари Клинтон. Фигурантами дела значились руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и его подчиненные. Поводом для расследования стали показания депутата Верховной Рады Бориса Розенблата, который заявил, что директор бюро передал штабу Клинтон черную бухгалтерию Партии регионов, в которой был компромат на главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани также говорил о существовании доказательств украинского вмешательства.

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