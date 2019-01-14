Трамп открестился от утаивания данных о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о намеренном сокрытии информации о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед поездкой в новый Орлеан, передает Reuters.

По словам Трампа, сведения о том, что он специально забрал рабочие заметки у присутствовавшего на встрече переводчика и утаил данные, — ложь. Он отметил, что ничего не знает об этих документах. Он также подчеркнул, что «никогда не работал на Россию».

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Ранее 14 января стало известно, что члены палаты представителей Конгресса США обсудят с юристами возможность вызвать на допрос переводчиков Трампа, работавших на его встрече с Путиным на саммите G20 в Гамбурге.

До этого СМИ сообщили, что президент США скрыл от своей администрации детали переговоров с российским лидером. Отмечалось, что Трамп якобы дал своему переводчику указание хранить в секрете содержание встречи и забрал у него рабочие документы.

Сообщалось также, что Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении Трампа. В ходе нее выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.

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