В США захотели допросить переводчиков Трампа

Члены Палаты представителей США обсудят с юристами возможность вызвать на допрос переводчиков президента США Дональда Трампа, работавших на его встрече с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге. Об этом сообщает ABC News.

До этого 13 января стало известно, что Трамп скрыл от своей администрации детали переговоров с Путиным: он дал своему переводчику указание хранить в секрете содержание встречи и забрал у него рабочие документы.

В связи с этим Комитет Палаты представителей собирается провести специальные слушания по встречам двух президентов и «узнать всю правду» об их беседах.

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Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении Дональда Трампа. В ходе нее выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года спецслужбы США выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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