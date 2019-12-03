Раскрыты результаты расследования вмешательства Украины в выборы США

Комитет сената США по разведке не нашел фактических доказательств вмешательства Украины в американские выборы президента 2016 года. Об этом стало известно CNN.

В частности, комитет в рамках разбирательства допросил американку украинского происхождения Александру Чалупу. Ранее ее обвиняли в возможном поиске компромата на руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта — еще до его работы на американского лидера — и в сотрудничестве с представителями штаба кандидата Хиллари Клинтон, с которыми она якобы встречалась в украинском посольстве в Вашингтоне.

В итоге не найдя существенных доказательств участия Киева в американском избирательном процессе, сенаторы дело закрыли. По словам главы комитета по разведке Ричарда Берра, «хотя некоторые официальные лица из Украины активно поддерживали Хиллари Клинтон», их вмешательство не было таким значительным, как российское.

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24 ноября американский конгрессмен Ли Зелдин назвал бывшего посла Украины в США Валерия Чалого одним из тех, кто участвовал во вмешательстве в выборы президента 2016 года.

В октябре на Украине возобновили дело о вмешательстве страны в американские выборы президента в интересах кандидата Хиллари Клинтон. Фигурантами дела значились руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и его подчиненные. Поводом для расследования стали показания депутата Верховной Рады Бориса Розенблата, который заявил, что директор бюро передал штабу Клинтон черную бухгалтерию Партии регионов, в которой был компромат на главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани также говорил о существовании доказательств украинского вмешательства.

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