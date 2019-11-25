В США раскрыли вмешавшегося в выборы украинца

Американский конгрессмен Ли Зелдин назвал бывшего посла Украины в США Валерия Чалого одним из тех, кто участвовал во вмешательстве в выборы президента 2016 года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Представитель Республиканской партии отметил, что Россия вмешивалась в американский избирательный процесс, равно как и Украина. «Бесспорно, что были украинцы, которые вмешивались в выборы 2016 года», — сказал Зелдин. По его словам, среди них был бывший посол Валерий Чалый. При его участии распространялась информация о черной бухгалтерии руководителя предвыборного штаба лидера США Дональда Трампа Пола Манафорта. Кроме того, конгрессмен отметил, что Украина также имеет отношение к сбору компромата Россией на американского президента.

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В октябре на Украине возобновили дело о вмешательстве страны в американские выборы президента в интересах кандидата Хиллари Клинтон. Фигуранты дела — руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и его подчиненные. Поводом для расследования стали показания депутата Верховной Рады Бориса Розенблата, который заявил, что директор бюро передал штабу Клинтон черную бухгалтерию Партии регионов, в которой был компромат на главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани также говорил о существовании доказательств украинского вмешательства.

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