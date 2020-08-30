Президент США Дональд Трамп рассказал о сливающих секретную информацию конгрессменах. Видео выступления Трампа было опубликовано на сайте C-SPAN.

По его словам, некоторые парламентарии передали прессе секретную информацию с брифингов, которые проводил директор национальной разведки США, по вопросу безопасности ноябрьских выборов президента и вмешательству в них. Он добавил, что к тому же зачастую в СМИ сливают неверную информацию.

Тем не менее конгрессмены сохранят доступ к письменным отчетам, содержащим секретную информацию по данному вопросу. Однако теперь они не смогут задать главе разведки уточняющие вопросы.

Ранее Трамп назвал Демократическую партию «радикальным движением», которое разрушит американский образ жизни. Президент также заявил, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден является «не спасителем американской души, а уничтожителем американских рабочих мест». Глава Белого дома добавил, что демократы видят в США «полную зла страну, которую надо наказать».