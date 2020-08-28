Трамп назвал демократов «радикальным движением»

Президент США Дональд Трамп назвал Демократическую партию «радикальным движением», которое разрушит американский образ жизни. Об этом он заявил во время выступления на съезде республиканцев, сообщает РИА Новости.

Трамп также заявил, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден является «не спасителем американской души, а уничтожителем американских рабочих мест». Глава Белого дома добавил, что демократы видят в США «полную зла страну, которую надо наказать».

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«Эти выборы решат, спасем ли мы американскую мечту или позволим социалистам разгромить дорогую нам судьбу нашей страны», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Демократическая партия может победить на выборах главы государства в ноябре 2020 года только путем массовых фальсификаций результатов голосования. Он отметил, что именно поэтому его противники выступают за отмену требования о предъявлении удостоверения личности на президентских выборах. Президент подчеркнул, что демократы хотят «украсть предстоящие выборы».

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным службы SSRS, за демократов готовы отдать голоса 50 процентов респондентов. Трамп и действующий вице-президент Майкл Пенс набрали 46 процентов голосов потенциальных избирателей.