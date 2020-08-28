Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

Американский лидер Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», — заявил глава Белого дома во время выступления на съезде республиканцев на лужайке близ Белого дома.

21 августа Джо Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. В качестве кандидата в вице-президенты политик выбрал сенатора Камалу Харрис. 24 августа Республиканская партия США официально назначила действующего главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом в президенты страны на второй срок. Кандидатом на пост вице-президента США выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.