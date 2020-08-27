Трамп призвал Байдена провериться на наркотики перед дебатами

Президент США Дональд Трамп призвал кандидата на этот пост Джо Байдена пройти обоим проверку на наркотики перед дебатами. Об этом сообщает BBC News.

Действующий глава государства сказал, что он заметил «внезапное улучшение» в выступлениях Байдена на телевизионных дебатах среди демократов. При этом Трамп не предоставил никаких конкретных доказательств того, что его соперник мог использовать стимуляторы. Байден пока никак не отреагировал на предложение президента. Известно, что перед выборам между ними запланировано три раунда дебатов.

Ранее бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон посоветовала Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов. Она отметила, что в день голосования могут показывать небольшое преимущество республиканца Дональда Трампа. «Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я думаю, это затянется», — сказала она.

21 августа Джо Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. В качестве кандидата в вице-президенты политик выбрал сенатора Камалу Харрис. 24 августа Республиканская партия США официально назначила действующего главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом в президенты страны на второй срок. Кандидатом на пост вице-президента США выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.

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