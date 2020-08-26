В США назвали главное опасение из-за победы Байдена

Сенатор от штата Кентукки, республиканец Рэнд Пол назвал главное опасение из-за победы кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он заявил на общенациональном предвыборном съезде партии, передает NBC News.

По его мнению, в случае избрания президентом Байден развяжет многочисленные войны с участием США. Он напомнил, что у бывшего вице-президента есть «чудовищный послужной список» призывов к новым войнам. «Я боюсь, что Байден вновь выберет войну. Он поддержал войны в Сербии, Сирии, Ливии. Джозеф Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги», — выразил опасение Пол.

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В отличие от кандидата от Демократической партии, действующий глава государства Дональд Трамп стал первым за целое поколение президентом, который стремится завершить войны, вместо того чтобы начинать новые, убежден сенатор. Так, американский лидер считает «худшей геополитической ошибкой нашего поколения» войну в Ираке, за которую голосовал Байден.

«Если вы ненавидите войну так же, как я ненавижу войну, (...) вы должны поддержать президента Трампа, чтобы он был переизбран еще на один срок», — сказал республиканец, пообещав, что глава Белого дома «вернет наших героев домой».

Ранее вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, представляющий Республиканскую партию, заявил, что Байден по состоянию здоровья и в силу преклонного возраста не доживет до инаугурации в случае победы.