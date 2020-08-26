Байдену предрекли смерть до инаугурации

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден по состоянию здоровья и в силу преклонного возраста не доживет до инаугурации в случае победы. Таким мнением поделился вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, представляющий Республиканскую партию, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

На агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины республиканец предрек, что Байден «не дотянет» до 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация. В связи с этим главой государства может стать кандидат в вице-президенты Камала Харрис. «Вы можете себе представить Харрис в роли президента Соединенных Штатов? Это не смешно», — выразил беспокойство вице-губернатор.

По его словам, Харрис — «самый левацкий кандидат» в истории страны. «Вот что вы получите, ребята», — заключил он.

23 августа Байден сообщил, что в случае победы на выборах готов занимать пост главы государства два срока. Кандидат в президенты убежден, что возраст не стал бы для него помехой.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. От республиканцев баллотируется действующий глава государства Дональд Трамп, от демократов — Байден. По закону о преемственности президентской власти, в случае смерти, отставки или отстранения главы Белого дома его полномочия передаются вице-президенту.