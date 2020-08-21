Трамп предрек власть Китая над США в случае победы Байдена

Президент США Дональд Трамп предрек власть Китая над США в случае победы кандидата от демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента страны, которые пройдут в ноябре текущего года. Таким мнением Трамп поделился в ходе выступления перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику. Его слова передает ТАСС.

«Вы видели отчеты разведки. Китай очень хочет, чтобы Джо Байден победил», — заявил американский лидер. Трамп также в шутку назвал оскорбительным то, если бы Китай пожелал победы ему.

Глава государства пообещал, что он и его команда сделают все возможное для независимости американской промышленности от поставок из КНР, особенно в сфере безопасности.

Ранее Трамп отложил торговые переговоры с Пекином. Он заявил, что не хочет иметь ничего с Китаем, «учитывая то, что они сделали с этой страной и миром».