Трамп отложил торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил переговоры с КНР по торговле из-за коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

«Я отложил переговоры с Китаем. Знаете, почему? Я не хочу иметь дело с ними сейчас, учитывая то, что они сделали с этой страной и миром. Я не хочу говорить с Китаем сейчас», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов в Аризоне.

Перед этим Трамп пообещал проблемы компаниям США за работу с Китаем.

Ранее старший научный сотрудник Brookings Institution Дэвид Доллар в интервью CNBC увидел просвет в отношениях США и Китая, которые в последние месяцы характеризуются сразу двумя «войнами»: торговой и технологической. По его словам, на руку обеим сторонам может сыграть перенос переговоров о пересмотре условий «первой фазы» торговой сделки. Также он добавил, что перенос поможет и Вашингтону, и, даже в большей степени, Пекину лучше подготовиться к ним.

«Первая фаза» торговой сделки, которая, по замыслу властей США и Китая, должна была создать условия для полноценного перемирия в торговой войне, была заключена в январе. Стороны планировали перейти ко «второй фазе», однако сделать это не удалось из-за начавшейся пандемии коронавируса и обострившихся межгосударственных отношений.