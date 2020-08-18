Опубликована последняя часть доклада о вмешательстве России в выборы США

Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал на своем сайте последнюю, пятую, часть доклада о приписываемом России вмешательстве в выборы американского президента, прошедшие в 2016 году.

В документе на почти одну тысячу страниц приводятся результаты расследования о контактах между российской стороной и соратниками президента США Дональда Трампа.

«Пятая и заключительная часть посвящена контрразведывательной угрозе, в ней описан широкий спектр российских усилий по оказанию влияния на предвыборный штаб Трампа и выборы 2016 года. В этой части комитет подробно излагает свои выводы, рассматривая многие аспекты контрразведывательной угрозы, исходящей от операции российского влияния», — сказано в тексте.

Также часть информации в докладе была скрыта по просьбе аппарата директора национальной разведки США. В документе в том числе рассматриваются контакты Константина Килимника, одного из фигурантов расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, и экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Выяснилось, что бывший соратник Трампа врал сотрудникам ФБР, офиса спецпрокурора и членам большого жюри о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником.

Также в отчете говорится о том, что Владимир Путин в 2016 году отдал приказ взломать компьютеры Демократической партии США и опубликовать электронные письма, чтобы навредить избирательной кампании Хиллари Клинтон. Фамилия Путина встречается в отчете 528 раз.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.