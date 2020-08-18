Трамп пообещал проблемы компаниям США за работу с Китаем

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить американские компании государственных контрактов в случае продолжения сотрудничества с Китаем, пишет Reuters.

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Он также хочет ввести налоговые льготы, чтобы побудить предприятия перенести заводы из Китая на родину. Трамп пообещал создать 10 миллионов рабочих мест за 10 месяцев, заявив, что нужно «прекратить нашу зависимость от Китая». «Мы построили величайшую экономику в истории мира, и теперь я должен сделать это снова», — заявил американский президент.

Китайский коммуникационный гигант Huawei ранее столкнулся с серьезными проблемами из-за санкций США. Со следующего месяца Huawei не сможет получать сверхбыстрые процессоры Kirin, так как они производятся с использованием американских технологий.

Администрация Трампа также пригрозила включить больше китайских технологических предприятий в черный список компаний, которым грозит запрет в США, наряду с TikTok и WeChat.