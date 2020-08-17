Смартфоны Huawei и Honor останутся без банковских приложений

На смартфонах производства Huawei и Honor могут перестать работать приложения банков и прочих подобных организаций. О новых ограничениях в сторону китайской компании сообщает издание The Washington Post.

13 августа истек срок временной генеральной лицензии (TGL), которая разрешала американским компаниям сотрудничать с находящейся под санкциями Huawei. По мнению экспертов, из-за утраты лицензии, в частности, компания Google прекратит выпускать для смартфонов Huawei и ее дочернего бренда Honor обновления безопасности. Это касается как новых, так и старых аппаратов, выпущенных до внесения китайской корпорации в санкционный список США в мае 2019 года.

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Также аппараты Huawei перестанут получать сертификат SafetyNet от Google. В этом случае на смартфонах не будут работать приложения, которые требуют его наличия. Специалисты объяснили, что девайсы китайского бренда могут остаться без банковских и платежных приложений, а также некоторых программ со встроенными микротранзакциями.

Представители Министерства торговли США объяснили, что временная отсрочка необходима для того, чтобы американские провайдеры связи и другие компании успели найти новых поставщиков вместо Huawei. На данный момент неизвестно, будет ли продлено действие TGL. В комментарии для The Washington Post Huawei объяснила, что оценивает потенциальные последствия истечения срока лицензии и следит за ситуацией.

15 августа администрация президента США Дональда Трампа предоставила Пентагону временный отказ от общегосударственного запрета на использование подрядчиками продукции Huawei. Временная отсрочка действует с 13 августа по 30 сентября. За это время оборонные подрядчики должны разобраться с поставками оборудования, замещающее китайское.