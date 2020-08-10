Huawei лишилась собственных процессоров

У Huawei закончились процессоры для производства смартфонов. Об этом на конференции China Info 100 заявил топ-менеджер корпорации Ричард Ю (Richard Yu), сообщает агентство Associated Press.

Производство чипов от TSMC остановится 15 сентября, подрядчик Huawei прекратил принимать заказы от китайской компании еще 15 мая. «У нас нет ни процессоров, ни организованных поставок», — заявил Ю. По словам представителя Huawei, в этом году корпорация выпустит последнее поколение флагманов, базирующихся на собственных процессорах Kirin. «Это большая потеря для нас», — подытожил Ричард Ю, подчеркнув, что отношения между Huawei и TSMC закончились из-за американских санкций.

Топ-менеджер также предположил, что в этом году компания выпустит меньше смартфонов, чем в предыдущем. По данным AP, тогда находящаяся под санкциями США с мая 2019 года Huawei реализовала порядка 240 миллионов девайсов по всему миру. Представитель лишенной процессоров Huawei не объяснил, как компания будет действовать в условиях кризиса.

Тайваньская компания TSMC прекратила принимать заказы на производство процессоров от Huawei в мае, причиной стал запрет Министерства торговли США. В феврале американские власти ввели новые ограничения в отношении находящихся под санкциями компаний. В частности, согласно новым правилам, использующие американские технологии иностранные компании не имеют права сотрудничать с организациями, включенными в санкционный список США.