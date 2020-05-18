США лишат Huawei процессоров

Тайваньская компания TSMC, выпускающая для Huawei процессоры Kirin, прекратила принимать заказы после нового запрета Министерства торговли США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Nikkei

Новые правила торговли между США и другими странами расширят ограничительные меры в отношении Huawei. Американские власти намерены требовать у компаний, занимающихся выпуском полупроводников за пределами штатов, соответствующую лицензию. В ее рамках будут невозможны торговые отношения с компаниями, занесенными в черный список. Таким образом, под ударом находится тайваньская компания TSMC, прекращение работы с которой лишит Huawei процессоров.

У иностранных компаний, использующих технологии и оборудование США, будет 120 дней на получение лицензии. Отмечается, что 14 мая TSMC объявила о строительстве завода в США. Представители компании заявили, что корпорация внимательно следит за изменениями правил и работает с внешним консультантом, который проводит юридический анализ ситуации. Представитель Huawei не ответил на запрос о комментарии.

Агентство сообщает, что реакция Пекина была очень быстрой. Reuters сообщает со ссылкой на издание China Global Times, что в качестве ответа китайские власти готовы включить американские компании в список ненадежных организаций. В их число могут попасть, в частности, Apple, Cisco и Qualcomm.

В феврале стало известно, что американские власти намерены ввести новые ограничительные меры на продажу процессоров для Huawei. Официальные лица Министерства торговли США обсуждали возможность внедрения лицензий для компаний, контактирующих с китайской корпорацией. Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года.

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