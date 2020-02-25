Huawei лишат процессоров

Власти США намерены ввести ограничения на продажу процессоров для компании Huawei. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

На обсуждении вопросов экспорта в четверг официальные лица рассмотрели варианты снижения доли продаваемой в Китай продукции. В частности, Министерство торговли США предложило ввести ограничения на продажу процессоров и прочих компонентов для Huawei.

По информации Reuters, новые ограничения также вынудят иностранные компании, использующие американское оборудование, иметь торговые контакты только с лицензированными партнерами. В частности, производство процессоров Kirin, которым для Huawei занимается тайваньская компания TSMC, может оказаться под угрозой срыва и компания лишится собственных чипов.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что выступает против запрета для американских компаний вести бизнес с иностранными партнерами, в частности с корпорациями из Китая. Также Дональд Трамп поддержал транснациональное партнерство и рассказал в Twitter о желании продавать Китаю реактивные двигатели.

Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года. Власти США обвинили китайскую корпорацию в шпионаже, представители компании обвинения отвергли. В частности, из-за санкций Huawei лишилась лицензии Google и не может продавать смартфоны с предустановленными сервисами американской компании.

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