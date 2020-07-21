Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Появились подробности захвата автобуса с заложниками на Украине
Умер певец Бока
Опубликовано видео с места захвата террористом автобуса на Украине
Путин определил национальные цели развития России
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса
Гарик Харламов высмеял развод с Кристиной Асмус
В команде Квята в «Формуле-1» объяснили игнорирование россиянина
Раскрыты реальные данные о загруженности отелей в Крыму и Сочи
Новости партнеров

Названы условия снятия санкций с Huawei

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Санкции в отношении Huawei будут смягчены или сняты в случае, если Дональд Трамп не изберется на новый президентский срок. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на отчет газеты The Observer.

Согласно информации издания, британские чиновники пообщались с представителям Huawei после того, как в Великобритании наложили запрет на участие в формировании национальной 5G-инфраструктуры. По словам властей, решение было принято отчасти по геополитическим причинами и связано с давлением со стороны США. По данным The Observer, британская сторона намекнула, что снятие ограничений с Huawei будут возможны, если Дональд Трамп не выиграет президентские выборы. Еще одним условием снятия санкций назвали смягчение антикитайской риторики в Белом доме.

Источники также сообщили, что китайская сторона переговоров выразила надежду, что Великобритания пересмотрит свое решение. Официальные представители правительства Великобритании и представители Huawei отказались комментировать информацию о возможных переговорах.

Ранее министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден заявил, что Великобритания больше не может гарантировать безопасность участия Huawei в развитии 5G-инфраструктуры в стране. В этой связи национальные операторы связи с 2021 года лишатся возможности закупать оборудование у китайской корпорации.

Решение выгнать из Великобритании отвечающее за развертывание 5G подразделение Huawei было принято в середине июля. Члены Совета национальной безопасности на заседании, где присутствовал и премьер-министр страны Борис Джонсон, пришли к выводу, что дальнейшее сотрудничество с китайской корпорацией поcтавит под угрозу национальную безопасность.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pressure from Trump led to 5G ban, Britain tells Huawei
Huawei выгнали из Великобритании
Названы последствия санкций против Huawei
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0118 июля

Конец войны

Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
10:51Сегодня

SpaceX побила рекорд Atlantis и установила новый

10:11Сегодня

Sony рассказала о старте продаж PlayStation 5

09:07Сегодня

Раскрыт секрет генетического бессмертия

Наука и техника00:0417 июля

Кровавая жатва

Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
06:30Сегодня

Испытания британской вакцины против коронавируса оказались успешными

05:58Сегодня

Оценены шансы коронавируса стать сезонным

04:34Сегодня

Российские зенитчики отбили штурмовой авианалет в Абхазии

Наука и техника00:01 9 июля

Возвращение мора

На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
03:07Сегодня

Илон Маск раскрыл преимущества чипирования

02:12Сегодня

Ученые создали «неразрезаемый» материал

01:35Сегодня

SpaceX запустила военный спутник для Южной Кореи

Россия
На встрече роуп-джамперов погиб россиянин
«Я была потрясена, увидев их за решеткой»
Трех российских врачей обвинили в торговле детьми. Коллеги уверены в их невиновности
Фургал обратился к хабаровчанам после отставки
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Электронную медкарту за месяц оформили 113 тысяч москвичей
Все материалы
Мир
Трампа упрекнули в невозможности говорить с Путиным на равных
Китай обвинил Великобританию во вмешательстве во внутренние дела
Обнаружены свидетельства влияния России на референдум в Шотландии
«Турция не разжигает огня»
Советник Эрдогана — о российском оружии, Крыме и превращении собора Святой Софии в мечеть
В США представили резолюцию против воссоздания G8 с Россией
Сирийский лев
Как Башар Асад поссорился со всем миром и убил тысячи сирийцев, втянув страну в многолетнюю войну
Все материалы
Бывший СССР
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
Лукашенко рассказал о плане его оппонентов по силовому свержению власти
«Абсолютное отсутствие здравого смысла»
Начнется ли новая война с Азербайджаном и есть ли угроза бомбежки АЭС: отвечает МИД Армении
Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала слухи о его госпитализации
Армянская АЭСАзербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Боевые действия на границе двух стран идут четвертый день. Обстановка ухудшается
Армения опровергла планы по атаке нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана
Все материалы
Экономика
Самый бедный континент мира столкнулся с нехваткой еды
«Это вообще порвало все что можно»
Как ветеран войны в Чечне создал сервис самой быстрой доставки в России
Россияне стали есть меньше майонеза
Торговцы самого крупного вещевого рынка в Москве устроили забастовку
Индия захотела хранить нефть в США
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Все материалы
Силовые структуры
Филиппинский политик заявил о правах на найденных в Москве суррогатных детей
Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего уголовного дела
Ограбивших дом бывшего главы «Ростсельмаша» и убивших его сестру поймали
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Все материалы
Наука и техника
Впервые обнаружен неизвестный космический феномен
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Названы лучшие игры 2020 года
«Мы заставили фашистов трепетать»
 
США показали работу системы наведения UH-60 Black Hawk
Российский космический аппарат протестируют оборудованием из США и Европы
Возвращение мора
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал место боя Нурмагомедова и Гэтжи
Зинаида ВоронинаКрасная королева
Самую красивую гимнастку Союза называли иконой стиля. Почему она умерла в нищете и забвении?
Фото девушки Роналду в купальнике взволновало фанатов
Расстрел красных
«Арсенал» побеждает «Ливерпуль», а битва за Лигу чемпионов становится все жарче — главное в туре АПЛ
Рекорд Шумахера повторили
Бог не выдаст, судья не съест? Матч года «Зенит» — «Спартак»
В полуфинале Олимп-Кубка России играют «Зенит» и «Спартак». Где смотреть матч, прогнозы и ставки
«Динамо» переиграло «Краснодар» в матче РПЛ
Все материалы
Культура
Стало известно о воровстве и безумии на первом рейве в СССР
«Народ выбрал попсу»
Что слушали россияне, когда развалился СССР и стало можно все
Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в попытке закрыть его в психушку
«Пришло время зарабатывать»
 
Раскрыта история шинели и сальто Олега Газманова
«Они называли недоношенных детей хиляками»
Как врачи научились спасать от смерти миллионы младенцев и навсегда изменили медицину
Беременная от мужа-насильника Ники Минаж показала фотографии с животом
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о разработке нового лекарства от коронавируса
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Вассерман пришел на «Кто хочет стать миллионером?» и ничего не выиграл
В сети увидели Цукерберга с кремом от загара и снова нарекли его рептилоидом
Дети-шпионы
 
Жена Павла Воли пошутила про новую возлюбленную Гарика Харламова
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали
Злоумышленники уже заработали миллионы рублей
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет Миддлтон «не выглядеть старой» в одежде королевского дресс-кода
Самая перспективная российская модель показала фото со съемки в ретроавтомобиле
Знаменитости начали одеваться в одинаковые с детьми наряды и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Тело старшей сестры Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Преследуемый собаками окровавленный лось забежал во двор жилого дома
Названа причина спада популярности деликатесов для россиян
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»
Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
Собравший миллионы для врачей ветеран стал рыцарем
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Колбаса, молоко и выпечка оказались вредными для здоровья
Город с привидениями
Бизнесмен купил город-призрак и застрял в нем. Он поверил в мистику и решил остаться там навсегда
Все материалы
Появились изображения салона нового Hyundai Tucson
Новый Ford Bronco: 8 соперников возрожденного внедорожника
Есть ли альтернатива самому харизматичному внедорожнику современности?
Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда
Обсуждаем Bentley Continental GT V8
Редакторы «Мотора» о роскошном купе, которое лишилось четырех цилиндров, но ничего не потеряло
Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода
Невероятные Volvo, которых никогда не было
Минивэн, суперкар, пикап и просто Volvo, превращенные в Халка
Toyota изменила логотип
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы