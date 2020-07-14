Huawei выгнали из Великобритании

Власти Великобритании выгнали из страны подразделение китайского производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei, отвечающее за развертывание сети связи 5G, пишет Guardian. О решении правительства объявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден.

По его словам, решение было принято на заседании Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Бориса Джонсона. При этом члены совета опирались на рекомендации Национального центра кибербезопасности.

Участники мероприятия пришли к выводу, что дальнейшее участие Huawei в создании инфраструктуры 5G поставит под угрозу британский бизнес и безопасность пользователей. Поэтому национальные операторы связи со следующего года лишатся возможности закупать оборудование у китайской корпорации. Предполагается, что полностью заменить оборудование Huawei удастся к 2027 году.

Huawei уже назвал решение британских властей «разочаровывающим». «Это плохая новость для всех пользователей смартфонов в Великобритании», — говорится в заявлении компании, которое цитирует Reuters. При этом в релизе отмечается, что у Лондона еще есть шанс передумать.

Материалы по теме На здоровье Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры

Ранее британские экономисты описали негативные последствия отказа от сотрудничества с Huawei. По их словам, такое решение приведет к снижению конкуренции на рынке, росту инфляции и потере рабочих мест. Также эксперты призвали ждать снижения потока китайских туристов, что негативно отразится на состоянии платежного баланса страны.

Huawei попал под западные санкции весной прошлого года, когда президент США Дональд Трамп внес компанию в черный список из-за обвинений в передаче персональных данных пользователей китайским спецслужбам. Американским резидентам было запрещено сотрудничать с Huawei. Впоследствии меры несколько раз смягчались, однако недавно стало известно, что Вашингтон разрабатывает новые санкции.

В свою очередь китайская корпорация с прошлого года начала разработку собственного программного обеспечения, способного заменить аналоги от Google, на которую распространяется запрет на сотрудничество. 14 июля появились данные о том, что следующая версия фирменной оболочки EMUI может быть основана не на операционной системе Android от Google, а на аналоге от Huawei — HarmonyOS.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



