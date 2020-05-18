Huawei оказался под ударом США

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei оказался под новым ударом со стороны властей США после того, как те запретили иностранным компаниям, использующим технологии и оборудование, сотрудничать с китайской корпорацией, пишет CNBC.

Запрет ударит в первую очередь по тайваньскому производителю мобильных процессоров TSMC, обеспечивающему более 98 процентов потребностей Huawei. Компания строит завод в США, к тому же зависит от американских поставщиков оборудования и технологий. Ее руководство уже заявило, что прекращает поставки Huawei.

Китайская компания в свою очередь заявила, что постарается быстро найти выход из ситуации. В качестве альтернативных вариантов рассматривается сотрудничество с китайской SMIC, но она не может рассматриваться в качестве полноценной замены TSMC, поскольку уступает в новых технологиях и объеме производства, а также зависит от американских комплектующих и технологий.

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Глава Huawei Гуо Пин также пообещал найти выход из ситуации, но каким он будет, аналитики пока не представляют. Компания также заявляет, что своим решением Вашингтон может «подорвать всю отрасль во всем мире», в том числе нарушит работу телекоммуникационных сетей в разных странах стоимостью в сотни миллиардов долларов.

Еще до введения запрета Huawei заказала TSMC большую партию процессоров, поставки которых будут осуществляться до сентября, но новые заказы будут уже недоступны. Также известно, что отдельный заказ получила SMIC, однако эти устройства предназначены только для смартфонов под дочерним бюджетным брендом Huawei Honor.

Вместе с тем под угрозой оказались разработки Huawei в области сетей связи нового поколения 5G — в этой области китайская компания является одним из мировых лидеров. Уже известно, что она не сможет размещать новые базовые станции в США.

Huawei впервые попала под ограничения со стороны США в мае прошлого года, после того как Вашингтон обвинил ее в передаче личных данных пользователей китайским спецслужбам и включил в черный список. Впоследствии компании были предоставлены некоторые исключения и отсрочки.

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