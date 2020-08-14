США приготовились уничтожить крупнейшего производителя смартфонов в мире

Новые санкции США могут уничтожить бизнес крупнейшего мирового производителя смартфонов Huawei. Потребители во всем мире уже отказываются от бренда, потому что в телефонах больше нет некоторых популярных американских приложений. Об этом пишет CNN.

Со следующего месяца китайская компания не сможет получать сверхбыстрые процессоры Kirin, поскольку они производятся с использованием американских технологий. Предприятия отказываются поставлять процессоры Huawei из-за санкций США. Их потеря «определенно повлияет на уникальные преимущества» смартфонов, считают эксперты.

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Huawei также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны внутренних конкурентов, таких как Vivo, Oppo и Xiaomi. Аналитик уверены, эти производители будут продолжать активно развиваться, в то время как Huawei в следующем году следует приготовиться к падению показателей, поскольку США «будут медленно душить бизнес».

Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года. Американские компании не имеют права вести бизнес с китайской корпорацией, но им разрешено поддерживать продукты Huawei, которые были выпущены до ее внесения в санкционный список.

Главным спасителем производителя смартфонов может стать бывший вице-президент США Джо Байден — если он победит на ноябрьских президентских выборах, обойдя нынешнего главу государства Дональда Трампа. Тогда есть вероятность, что политика в отношении компании поменется.