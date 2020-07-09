Huawei выпустила смартфон за 100 тысяч рублей

Huawei представила на российском рынке флагманский смартфон P40 Pro+. Девайс имеет OLED-экран, камеру с пятью объективами и стоит 100 тысяч рублей, говорится в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе.

Аппарат получил 6,58-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2640х1200 пикселей с частотой обновления экрана 90 герц и встроенным дактилоскопическим сенсором. Huawei P40 Pro+ имеет процессор Kirin 990 5G со встроенным модемом 5G, 8 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Девайс получил поддержку Wi-Fi 6+, которая обеспечивает беспроводную связь со скоростью передачи данных до 2400 мегабит в секунду.

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На задней панели флагмана расположена камера Leica с объективами разрешением 50, 8, 8 и 40 мегапикселей и 3D-сенсором. Широкоформатный объектив поддерживает технологию SedecimPixel, благодаря которой чувствительность камеры увеличивается до показателя ISO 51 200. Объектив SuperZoom обеспечивает десятикратное оптическое и стократное цифровое увеличение. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя.

На P40 Pro+ предустановлен магазин приложений AppGallery. Гаджет получил аккумулятор емкостью 4200 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 ватт.

Предзаказ на модель на сайте Huawei и в магазинах партнеров стартует 13 июля. Стоимость Huawei P40 Pro+ составит 100 тысяч рублей.

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