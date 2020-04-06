Xiaomi посмеялась над попавшей под санкции Huawei

Xiaomi опубликовала послание компании Huawei на коробках новых флагманов. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на европейских покупателей смартфонов Xiaomi.

Первые владельцы флагманских аппаратов Xiaomi обратили внимание на то, что на коробке устройства нанесена надпись «Mi 10 Pro — с быстрым доступом к сервисам Google, которые вы используете чаще всего». По мнению издания, таким образом IT-производитель намекнул на отсутствие Google-сервисов на девайсах компании Huawei. Журналисты считают, что компания посмеялась над конкурентом, воспользовавшись для пиара его попаданием под санкции.

Актуальными флагманами Huawei являются девайсы P40, P40 Pro и P40 Pro+, представленные в конце марта. Из-за отсутствия лицензии Google компания не имеет права использовать сервисы американского партнера, включая Google Play, YouTube, Gmail и прочие приложения. Журналисты подчеркнули, что данное ограничение мешает международным продажам китайской компании, однако никак не влияет на ситуацию на местном рынке, где сервисы Google не востребованы.

В конце марта Huawei заявила, что надеется возобновить сотрудничество с американскими компаниями. Представитель корпорации отметил, что дружба с Google приносила много пользы обеим сторонам. Китайская корпорация также выразила желание остаться на платформе Android. Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года, в частности, компания лишена лицензии на сервисы Google.

Флагманские смартфоны серии Xiaomi Mi 10 были представлены в середине февраля. Устройства линейки получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED, чип Snapdragon 865, поддержку работы в сетях пятого поколения, 8/12 гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт встроенной памяти, квадрокамеру. Стоимость аппаратов начинается с 4 тысяч юаней или около 43 тысяч рублей.

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