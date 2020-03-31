Huawei захотела вернуться к Google

Глава Huawei Consumer Business Group захотел вернуться к партнерству с Google и не хочет ссориться с американскими компаниями. Об этом в интервью Wired заявил топ-менеджер компании Ричард Ю.

В разговоре с изданием предприниматель подчеркнул, что компания хочет работать с Google и использовать их сервисы на своих смартфонах: «Мы хотим остаться на платформе Android». Huawei надеется, что США разрешат ей полноценно вести бизнес с американскими компаниями: «В прошлом мы приносили огромную прибыль американским компаниям и Google в том числе, мы были очень хорошими партнерами».

На вопрос о состоянии собственного магазина приложений AppGallery, Ю сообщил, что в нем появилось множество полезных программ и сервисов, но есть определенные пробелы. Топ-менеджер заметил, что на развитие AppGallery как альтернативы Google Play компании понадобится до двух лет.

Также предприниматель подтвердил, что компания рассматривает возможность развития отдельной площадки для приложений, доступных на смартфонах Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo. Ю пояснил, что корпорация придерживает вариант создания единого онлайн-репозитория для смартфонов китайских брендов и готова к нему вернуться, если не получится восстановить отношения с США.

В заключении Ричард Ю рассказал, что пандемия коронавируса стала общей проблемой и вызовом для всех компаний. Однако он предположил, что Huawei сможет добиться в период кризиса большего, чем другие производители смартфонов: «Наша цепочка поставок в Китае очень быстро восстанавливается».

В начале марта стало известно, что Huawei тестирует поисковую систему, которая может стать альтернативой Google на смартфонах. В феврале инсайдеры выяснили, что Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo намерены запустить платформу, для загрузки приложений на свои устройства. Онлайн-магазин представит новый способ загрузки программ в обход Google Play. С мая 2019 года Huawei находится под американскими санкциями.

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