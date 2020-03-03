Huawei выпустила «убийцу» поиска Google

Huawei тестирует собственную поисковую систему. На новый сервис китайской компании обратил внимание портал XDA Developers.

Huawei Search находится на стадии бета-тестирования, компания распространяет его среди энтузиастов из ОАЭ. Сервис является поисковой машиной, которая будет интегрирована в смартфоны Huawei и установлена по умолчанию в фирменных браузерах. По мнению журналистов, Huawei Search может стать «убийцей» Google, поскольку будет предложен в качестве альтернативы владельцам китайских смартфонов.

По словам XDA Developers, Huawei Search выглядит как классический поисковый сервис — имеет строку для ввода запросов, релевантную каждому пользователю выдачу информации, виджеты для мобильных операционных систем. Поисковик поддерживает безопасный режим, темную тему выбора региона и позволяет удалять историю поиска по запросу.

Согласно пользовательскому соглашению, сервис управляется ирландской компанией Aspiegel Limited, которая является европейским партнером Huawei. Когда Huawei Search будет доступен пользователям, не сообщается.

В начале февраля стало известно, что китайские компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo объединятся, чтобы противостоять Google. В частности, производители смартфонов намерены выпустить собственный онлайн-магазин, чтобы загружать приложения на свои устройства в обход Google Play. Согласно источникам, пилотный проект программы будет распространен на девять регионов, включая Россию.

С мая 2019 года Huawei находится под американскими санкциями из-за обвинений в шпионаже в пользу Китая. Компания продолжает использовать Android, но не имеет права продавать смартфоны с Google-сервисами.

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