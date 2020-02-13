Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Xiaomi представила линейку флагманских смартфонов Mi 10. Из-за эпидемии коронавируса презентация устройств прошла в формате онлайн. Трансляция мероприятия состоялась на странице Xiaomi в Weibo.

Компания выпустила два смартфона: Mi 10 и Mi 10 Pro. Девайсы получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. В левом верхнем углу экрана находится перфорация под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппараты базируются на чипе Snapdragon 865, имеют 8/12 гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт встроенной памяти.

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Устройства линейки Mi 10 поддерживают 5G и имеют оперативную память нового формата LPDDR5. Камера модели Mi 10 получила основной модуль на 108 мегапикселей, широкоугольный на 13 мегапикселей и два дополнительных сенсора разрешением два мегапикселя каждый. Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.

Также аппараты отличаются емкостью аккумулятора. Базовый флагман имеет батарею на 4780 миллиампер-часов с быстрой зарядкой на 30 ватт, Mi 10 Pro получил аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 50 ватт.

Флагманы имеют два стереодинамика с поддержкой Hi-Res Audio, NFC, порт USB-C, Bluetooth 5.0. Дактилоскопический сенсор встроен в экран устройств.

Стоимость начальной версии Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти составит 4 тысячи юаней, или около 36 тысяч рублей. Версия с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 4,7 тысячи юаней, или около 43 тысяч рублей. Старшая модель Mi 10 Pro будет доступна по цене 5 тысяч юаней, или 45 тысяч рублей, топовая модификация с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 6 тысяч юаней, или 55 тысяч рублей.

В начале февраля Xiaomi отменила традиционную презентацию смартфонов. По причине эпидемии коронавируса компания пообещала провести онлайн-мероприятие. 12 февраля стало известно, что из-за угрозы смертельного вируса ежегодная выставка Mobile World Congress в Барселоне не состоится.

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