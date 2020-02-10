Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса

Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов. Деньги они собираются направить на сглаживание потерь из-за распространения смертельного коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Среди запросивших кредиты, например, четвертый по величине производитель смартфонов в мире Xiaomi. Компания просит 716,24 миллиона долларов на производство и продажу медицинских принадлежностей, включая маски и термометры.
Специализирующаяся на доставке продуктов питания и потребительских товаров компания Meituan Dianping запросила 572,99 миллиона долларов для помощи с финансированием доставки бесплатного питания и медперсонала в город Ухань, ставший очагом распространения вируса.
Другие компании хотят покрыть ущерб, который они понесли из-за вируса, за счет заемных средств. Например, сервис частных пассажирских перевозок Didi Chuxing пытается получить кредит в размере 7,16 миллиона доллара. По данным источников Reuters, компании скорее всего получат кредиты в ускоренном режиме и по льготной ставке.
Более 400 компаний в отчетах о доходах за первый квартал 2020 года заявили о возможной потере прибыли из-за распространения смертельного вируса. Больше всех на вирус жаловалась корпорация Yum China — крупнейшая в Китае сеть ресторанов быстрого питания, под управлением которой находятся китайские отделения KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
Первые случаи коронавируса выявили в Китае в декабре 2019 года. По данным на 10 февраля, его жертвами уже стали 910 человек. Большинство зараженных (более 40 тысяч человек) находятся в КНР.