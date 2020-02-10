Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику

Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит ТАСС.

«На темпах экономического роста это скажется, но незначительно. Это, может быть, в пределах 0,1-0,2 процентных пункта», — констатировал он. В общем в Счетной палате пока не могут точно оценить потенциальный ущерб от вируса: все будет зависеть от того, насколько быстро удастся справиться с эпидемией.

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Ранее негативные последствия для мировой и российской экономики из-за коронавируса предсказывали глава Сбербанка Герман Греф и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Например, сенатор полагает, что рост глобального ВВП может потерять как минимум один процентный пункт.

По последним данным, число жертв коронавируса составляет 908 человек. Количество инфицированных на материковом Китае возросло до 40 тысяч человек. Еще 64 случая заражения подтверждены в Гонконге, Макао и на Тайване; 632 пациента выписаны из больниц.

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