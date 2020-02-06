Греф оценил вред от смертельного вируса для экономики

Влияние последствий смертельного коронавируса на мировую, в том числе российскую, экономику может быть значительным. Такую оценку дал глава «Сбербанка» Герман Греф, его слова приводит ТАСС.

«Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо. Но все будет зависеть от того, сколько ситуация продлится», — констатировал он, но воздержался от точного прогноза вреда от болезни.

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О том, что вспышка заболевания приведет к тяжелым последствиям, говорила и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. «Это минимум один процент падения мировой экономики, по оценке экспертов», — отмечала она. Глава Совфеда добавила, что «уже цена на нефть падает, потому что потребление Китаем нефти существенно снижается». «Никто не может сказать, когда этот процесс остановится», — указала она.

Ранее аналитики высказывались о том, что распространение коронавируса приведет к затяжным последствиям для мировой экономики. Если эпидемия перерастет в полномасштабную пандемию, это может привести к дальнейшему падению индекса промышленных металлов и цен на промтовары.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 28 тысяч, умерли 565 человек. В России на данный момент официально подтверждены два случая заболевания.

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