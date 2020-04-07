Названы лучшие смартфоны

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов, в первую десятку вошли восемь аппаратов Samsung. Рейтинг был опубликован на сайте организации.

По словам специалистов, в новой программе испытаний был пересмотрен подход к оценке устройств. В частности, производительности, дисплею и звонкам придавалось меньше значимости, основное внимание было направлено на параметры конфиденциальности, критерии прочности и автономности девайсов. В том числе, по этой причине в рейтинге присутствуют как бюджетные, так и очень дорогие модели.

Самым сбалансированным девайсом с точки зрения всех известных показателей был назван Samsung Galaxy S10+. На второй и третьей строчках топа оказались iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy S10 соответственно. Актуальные гаджеты корейского производителя — Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra 5G — поместили на пятую и шестую позиции соответственно.

Самыми защищенными девайсами Роскачество назвало XIaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy S20. Также близкий к максимальному балл в контексте безопасности получил Motorola G8 Plus. Самыми прочными аппаратами назвали Samsung A90, Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy S20, лучшими смартфонами с точки зрения точности определения геопозиции были признаны девайсы Samsung — Galaxy S20 Ultra и A90. Лидерами в рейтинге самых автономных устройств стали Oppo A5 2020, Xiaomi Redmi 8 и iPhone 11 Pro Max.

В январе «Роскачество» составило рейтинг лучших бюджетных смартфонов. Эксперты высоко оценили Realme 5 Pro, который не отличается отличными экраном и камерой, однако обладает мощным процессором, большим дисплеем и демократичной ценой в районе 16 тысяч рублей.

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