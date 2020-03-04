Россиян предупредили об уловках продавцов электроники

Масштабные скидки, которые российские ретейлеры электроники устраивают в преддверие праздников, — это маркетинговая уловка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Роскачества.

По оценкам аналитиков, лидерами продаж к 8 марта остаются смартфоны, но в марте цены на них не снижают, это происходит в феврале. «Накануне праздников продавцы намеренно поднимают цену на тот или иной гаджет. Затем покупателю предлагается скидка на то количество процентов, на которое была завышена цена», — предупредили в «Роскачестве». Более того, некоторые ретейлеры создают искусственный дефицит, указывая, что количество товаров ограничено.

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В середине февраля стало известно о повышении цен на рынке смартфонов. Это произошло из-за вспышки коронавируса. В феврале в России закончились акции и скидки практически на весь модельный ряд китайских смартфонов, цены на них фактически выросли на 10-20 процентов

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