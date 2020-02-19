В России начали дорожать смартфоны

На рынке смартфонов зафиксировали повышение цен из-за вспышки коронавируса, однако дефицита девайсов не наблюдается. Об этом заявили опрошенные «Известиями» аналитики и представители ретейлеров.

По словам экспертов, в первую очередь удорожание касается продукции китайских производителей, на которых непосредственно повлияло закрытие производства в Китае. В феврале в России закончились акции и скидки практически на весь модельный ряд китайских смартфонов, цены на них фактически выросли на 10-20 процентов. Аналитик Эльдар Муртазин считает, что каждая неделя простоя китайских фабрик поднимает цены на электронику на 1,5-3 процента.

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Муртазин уверен, что рост цен в меньшей мере коснется продукции Apple и Samsung. По его мнению, производственные мощности корейской компании находятся в Корее, Вьетнаме и Венгрии, а Apple отгрузила перед Новом годом в полтора раза больше аппаратов, чем обычно. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что iPhone еще не начали дорожать, так как повышенный спрос на смартфоны этой модели обычно наблюдается осенью. При этом Кусков заметил, что вспышка коронавируса может затронуть производство преемника iPhone SE, выход которого ожидается в конце марта.

Опрошенные изданием ретейлеры заявили, что не наблюдают дефицита на рынке. В частности, представители компаний «М.Видео-Эльдорадо», «Связной», «Вымпелком» и МТС заметили, что имеют на складах достаточно запасов продукции. Представитель «Ситилинка», в частности, подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от темпов возвращения китайских компаний к плановым производственным показателям.

17 февраля Apple объявила, что в целях предостережения распространения коронавируса ограничивает поставки iPhone по всему миру. В компании уточнили, что ее доходы в нынешнем квартале будут ниже, чем ожидали эксперты.

В начале февраля специалисты спрогнозировали подорожание смартфонов на российском рынке. По их мнению, если производство в Китае не возобновится до 10 февраля, то к концу марта электроника начнет исчезать из магазинов в России. В первую очередь проблемы с поставками коснутся китайских брендов.

В конце января партнеры производителей смартфонов заявили, что китайские компании перенесли из-за коронавируса сроки поставок гаджетов. В частности, на территорию России перестала поступать продукция Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo.

По состоянию на 19 февраля число зараженных от коронавируса выросло до 74,1 тысячи, скончались 2004 человека, выздоровели более 14,3 тысячи человек.

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