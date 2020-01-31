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В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

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В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди партнеров этих марок.

Это объясняется тем, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года, они не будут работать как минимум до 10 февраля, но срок могут продлить. Один из собеседников издания добавил, что это касается и продукции Apple, которую собирают в Китае.

Для тех компаний, чье производство сосредоточено в КНР, сроки поставок сместятся по крайней мере на две недели. Тем не менее, ретейлеры не ждут дефицита товаров. Если же поставки остановят, то это приведет к повышению стоимости смартфонов на 10-15 процентов, указал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Подорожание обрушит спрос, что вкупе негативно отразится на всем рынке.

Эпидемиологи установили, что источником вируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань. По состоянию на 30 января, число заболевших превысило 7,8 тысячи, более 200 зараженных умерли. Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции. В России случаев заражения пока не выявлено, но границы с Китаем на Дальнем Востоке решено закрыть.

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