Назван лучший бюджетный смартфон

Эксперты «Роскачества» обновили рейтинг смартфонов и назвали лучшие бюджетные модели. Исследование рынка опубликовано на сайте организации.

Лучшим бюджетным смартфоном на данный момент был назван Realme 5 Pro. Эксперты отметили, что девайс имеет не самую выдающуюся камеру и дисплей с малым углом обзора. Однако, по их мнению, аппарат отличается мощным процессором, большим экраном и привлекательной ценой в районе 16 тысяч рублей. «Роскачество» назвало аппарат недооцененной бюджетной моделью.

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Эксперты так же выделили Honor 20 Pro, который проигрывает флагманам бюджетным статусом и не самым впечатляющим качеством съемки. При этом смартфон имеет достаточную производительность, влагозащиту и высокую автономность. «Роскачество» заметило, что девайс Honor во многом обходит прошлогодний флагман Samsung Galaxy S9.

В исследовании организации говорится, что современные бюджетные флагманы могут составить конкуренцию дорогим премиальным моделям. При этом в обновленном рейтинге в первой десятке все равно преобладают дорогостоящие аппараты.

На первом месте рейтинга расположился iPhone 11 Pro Max с накопителем 256 гигабайт, на второй позиции оказался смартфон Samsung Galaxy S10+ с базовым накопителем 128 гигабайт. Замыкает первую тройку обновленного рейтинга еще один аппарат Samsung, Galaxy Note 10+. Ближайшая бюджетная альтернатива дорогим флагманам, Samsung Galaxy S10e, расположилась на десятой строчке.

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