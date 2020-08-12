Назван главный спаситель Huawei

Главным спасителем китайского производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei может стать бывший вице-президент США Джо Байден — если победит на ноябрьских президентских выборах, обойдя нынешнего главу государства Дональда Трампа, пишет CNBC.

Опрошенные изданием аналитики назвали кандидата от Демократической партии США едва ли не единственной реалистичной надеждой Huawei на изменение политики в отношении компании и снятие наложенных ранее санкций.

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Если же у власти останется Трамп и продолжит вводить новые ограничения, корпорация лишится качественного оборудования, прежде всего процессоров Kirin. Их производит тайваньская TSMC, используя американские технологии. Это прямо запрещено вступившими в силу в прошлом году правилами. Иностранным компаниям в таких случаях необходимо получать специальную лицензию.

TSMC прекратит производство процессоров для Huawei 15 сентября. Последняя крупная партия, заказанная еще в мае, позволит выпускать смартфоны с собственными чипами до конца 2020 года, однако дальнейшее будущее новых моделей туманно.

У Huawei есть несколько альтернативных вариантов в виде китайских компаний, не опасающихся санкций ввиду большого внутреннего рынка, и еще одной фирмы с Тайваня — MediaTek, которая не использует американские технологии. Однако в любом из этих случаев качество, скорее всего, значительно снизится.