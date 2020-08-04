Китай посоветовал США «не открывать ящик Пандоры»

МИД Китая ответил на угрозу США запретить TikTok и предупредил американские власти о последствиях такого решения. Официального представителя китайского ведомства Ван Вэньбиня цитирует РИА Новости.

По его мнению, если США будут следовать такой «ошибочной логике», то аналогичные меры смогут принимать в отношении любой американской компании под предлогом защиты нацбезопасности. «Не стоит открывать ящик Пандоры, иначе [Вашингтон] будет пожинать горькие плоды», — посоветовал дипломат.

Вэньбин призвал США прислушаться к международному сообществу и не политизировать экономические вопросы. Он попросил американские власти обеспечивать открытую и свободную инвестиционную и бизнес среду для компаний.

3 августа Microsoft подтвердила желание купить TikTok у китайской ByteDance. Сделка состоится при полном пересмотре безопасности пользовательских данных. В случае успеха сделки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США.

По неофициальным данным, президент США Дональд Трамп собрался вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы Китай не мог контролировать работу социальной сети в этой стране. Приложение может купить компания Microsoft: тогда данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США. Если Китай откажется от сделки, Трамп намерен запретить социальную сеть.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном социальной сетью пользуются подростки и дети младшего возраста.

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