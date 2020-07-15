Трамп отказался мириться с Китаем в торговой войне

Президент США Дональд Трамп отказался мириться в торговой войне с Китаем и заключать «вторую фазу сделки» с Пекином. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос ведущей о перспективах дальнейших соглашений с Пекином, Трамп сказал: «Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем». При этом американский президент добавил, что по-прежнему высоко оценивает заключенную в январе «первую фазу сделки».

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Однако отношения с Китаем, по его словам, испортились вскоре после этого из-за развития пандемии коронавируса: «Еще

чернила не успели высохнуть, как они ударили по нам эпидемией».

США начали торговую войну с Китаем по инициативе Трампа в конце 2017 года. Президент говорил о недопустимости слишком большого дефицита двустороннего торгового баланса и практики по нарушению китайскими компаниями прав на интеллектуальную собственность. В качестве ответных мер он ввел повышенные пошлины на ряд товаров из Китая, что вызвало зеркальную реакцию Пекина. Впоследствии аналогичные ограничения были применены к товарам из других стран, в том числе членов Евросоюза.

В январе 2020 года США и Китая заключили «первую фазу» всеобъемлющей сделки. Согласно ее условиям, Пекин обязался закупать больше американских товаров, в основном сельскохозяйственных. Однако выполнению договоренностей помешало распространение коронавируса, ударившее по спросу в большинстве стран мира.

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