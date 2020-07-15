Китай введет санкции в ответ на указ Трампа по Гонконгу

Китайские власти намеренны ввести санкции в отношении ряда граждан и организаций США в ответ на подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

«Мы вынуждены ввести санкции ради защиты собственных национальных интересов», — заявили в ведомстве. При этом отмечается, что ограничения затронут как отдельных лиц, так и организации.

В заявлении МИД указывается, что односторонние действия Вашингтона противоречат основополагающим принципам международного права. В ведомстве назвали действия США «грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая».

Пекин намерен твердо отстаивать свой суверенитет, а также национальную безопасность и стабильность. «Китай настаивает, чтобы США исправили допущенные ошибки», — заявили в МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ о лишении торгово-экономических преференций США. По его словам, такие меры были введены для того, чтобы привлечь Китай к ответственности за его «дискриминационные действия» в отношении народа Гонконга.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом в конце июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.

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